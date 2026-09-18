Гуманоидный робот впервые заходит в незнакомый дом и сразу начинает работать: Figure показала модель Helix 2.5

Новая нейросеть позволяет роботу выполнять сложные бытовые задачи без предварительного обучения конкретной обстановке или предметам

Искусственный интеллект

Компания Figure представила новую версию нейросети для гуманоидных роботов — Helix 2.5.

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Источник изображения: Figure

Разработчики утверждают, что система способна самостоятельно работать в домах, которые робот никогда раньше не видел, без дополнительного обучения или адаптации. В ходе испытаний машина получила доступ к 30 незнакомым помещениям и должна была самостоятельно разобраться с их планировкой и окружающими предметами.

В тестах робот заправлял кровати, складывал полотенца, приводил в порядок гостиные и перемещался по незнакомым помещениям. При этом Helix 2.5 приходилось взаимодействовать с предметами, которых система ранее не встречала. Figure также заявляет, что робот способен замечать собственные ошибки и самостоятельно корректировать действия без вмешательства человека.

Компания подчёркивает, что перед испытаниями данные из этих домов не собирались, а сама нейросеть не проходила дополнительную тонкую настройку под конкретные помещения или предметы.

Такой подход важен для домашних гуманоидов: вместо подготовки робота под каждый новый дом система должна самостоятельно адаптироваться к незнакомой обстановке непосредственно во время работы.

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