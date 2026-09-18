Гуманоидный робот впервые заходит в незнакомый дом и сразу начинает работать: Figure показала модель Helix 2.5

Компания Figure представила новую версию нейросети для гуманоидных роботов — Helix 2.5.

Разработчики утверждают, что система способна самостоятельно работать в домах, которые робот никогда раньше не видел, без дополнительного обучения или адаптации. В ходе испытаний машина получила доступ к 30 незнакомым помещениям и должна была самостоятельно разобраться с их планировкой и окружающими предметами.

В тестах робот заправлял кровати, складывал полотенца, приводил в порядок гостиные и перемещался по незнакомым помещениям. При этом Helix 2.5 приходилось взаимодействовать с предметами, которых система ранее не встречала. Figure также заявляет, что робот способен замечать собственные ошибки и самостоятельно корректировать действия без вмешательства человека.

Компания подчёркивает, что перед испытаниями данные из этих домов не собирались, а сама нейросеть не проходила дополнительную тонкую настройку под конкретные помещения или предметы.

Такой подход важен для домашних гуманоидов: вместо подготовки робота под каждый новый дом система должна самостоятельно адаптироваться к незнакомой обстановке непосредственно во время работы.