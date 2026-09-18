От разговоров — к делу: Toyota внедрит 40 тысяч роботов-гуманоидов на заводах по всему миру

Toyota Motor планирует развернуть около 40 тыс. человекообразных роботов на своих предприятиях по всему миру. По данным Nikkei, внедрение машин станет частью программы модернизации заводов, которая стартует в 2028 году. На обновление производственной инфраструктуры компания намерена направлять около 1 трлн иен, или почти $6,4 млрд, ежегодно.

Toyota располагает 60 заводами, где работают около 18 тыс. высококвалифицированных специалистов. Роботы должны взять на себя часть производственных операций и помогать сотрудникам выполнять более сложные задачи. Уже сейчас экспериментальные машины работают на отдельных сборочных линиях, повторяя действия людей и постепенно осваивая более тонкие операции. При этом системы способны самостоятельно искать оптимальный способ выполнения поставленной задачи.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В Toyota подчёркивают, что речь не идёт о массовой замене работников. Гуманоидные машины планируют использовать в связке с людьми, а в перспективе даже задействовать в качестве инструкторов для обучения новых сотрудников.