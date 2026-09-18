Huawei полностью доминирует на рынке смартфонов Китая, вдвое опережая преследователей, а Apple опустилась на шестое место

На прошлой неделе с 7 по 13 сентября общий объём продаж смартфонов в Китае сократился почти на 10%.

Huawei заняла 27% рынка, Xiaomi получила 14,2%, а Vivo и Oppo разделили третье место с результатом по 14%. Доля Honor составила 13,2%, тогда как Apple с 12,7% оказалась шестой.

Показатели Huawei выросли после презентации Mate XT 2 — второго поколения трёхскладного смартфона компании. Одновременно Huawei представила HarmonyOS 7 и платформу Kirin 9050 Pro. По данным CNMO, высокий интерес также поддержали другие модели бренда, включая серии Mate 80, Pura 90 и nova 16.

Положение Apple во многом объясняется календарём запуска. iPhone 18 Pro был представлен 10 сентября, но официальные продажи начались только 18 сентября, поэтому в период с 7 по 13 сентября покупатели ожидали новые устройства, а продажи опирались преимущественно на прежнее поколение.