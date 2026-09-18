Представлена ColorOS 17 на базе Android 17. График выхода на смартфонах Oppo, OnePlus и Realme
У ColorOS уже более 770 млн активных пользователей
Компания Oppo представила оболочку ColorOS 17 на базе Android 17. Она включает в себя важные улучшения во всей системе, с основным упором на новый дизайн Fluid Design и повышение производительности за счет использования искусственного интеллекта.
Компания планирует обновить до ColorOS 17 около 90 устройств. Список довольно внушительный, и этому есть причина: телефоны OnePlus и Realme также получат это обновление во всех регионах, как было подтверждено ранее.
Приведенный ниже план обновления относится только к Китаю.
С 8 октября:
- Oppo Find N6, Find N6 Satellite Edition;
- Oppo Find X9 Ultra, Find X9 Ultra Satellite Edition, Find X9s Pro, Find X9 Pro, Find X9 Pro Satellite Edition, Find X9;
- OnePlus 15, OnePlus 15T;
- Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition.
С 16 октября:
- Oppo Find N5, Find N5 Satellite Edition;
- Oppo Find X8 Ultra, Find X8 Ultra Satellite Edition, Find X8s+, Find X8s, Find X8s Pro, Find X8s Pro Satellite Edition, Find X8s;
- Oppo Pad 5 Pro, Pad Mini, Pad Mini Soft Light Edition;
- OnePlus 13, OnePlus 13T;
- OnePlus Pad 3 Pro;
- Realme GT7 Pro, GT7 Pro Racing Edition;
- Realme GT8;
- Realme Neo8.
С 20 октября:
- Oppo Watch X3, Watch X3 Mini;
- OnePlus Ace 6, Ace 6 Ultra, Ace 6T, Ace 6T Genshin Impact Edition.;
С 22 октября:
- Oppo Reno 16 Pro, Reno 16.
С 30 октября:
- Oppo Watch X2, Watch X2 Mini.
С 26 ноября:
- Oppo Find N3, Find N3 Collector's Edition, Find N3 Flip;
- Oppo Find X7 Ultra, Find X7 Ultra Satellite Edition, Find X7;
- Oppo Reno 15 Pro, Reno 15, Reno 15c;
- Oppo Reno 14 Pro, Reno 14;
- Oppo K15 Pro+, K15 Pro, K15;
- Oppo Pad 6, Pad 6 Soft Light Edition;
- Oppo Pad 5, Pad 5 Soft Light Edition;
- Oppo Pad 4;
- Oppo Watch S;
- OnePlus 12;
- OnePlus Ace 5 Pro, Ace 5, Ace 5 Ultra, Ace 5 Racing Edition;
- OnePlus Turbo 6V, Turbo 6;
- OnePlus Pad 2 Pro, OnePlus Pad 2;
- Realme Neo7, Neo7 Bad Guys Limited Edition, Neo7 Turbo, Neo7 SE;
- Realme 15 Pro, Realme 15, Realme 15T.
С 26 декабря:
- OnePlus 11, OnePlus 11 Jupiter Rock Edition;
- OnePlus Ace 3 Pro, Ace 3 Genshin Impact Edition, Ace 3V;
- OnePlus Turbo 6X Pro, Turbo 6X;
- OnePlus Pad Pro, OnePlus Pad;
- Realme GT 6, GT Neo6, GT Neo6 SE;
- Realme Neo7x;
- Realme 14 Pro+, Realme 14 Pro, Realme 14;
- Realme V70, Realme V70s.
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