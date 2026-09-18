Так выглядит первый ноутбук на Ryzen AI Max+ PRO 495 со 192 ГБ ОЗУ. Опубликованы фото сранужи и внутри

Продажи в октябре

Ноутбуки и планшетыAMDHP

Авторы StorageReview опубликовали первое в Сети превью ноутбука на основе нового процессора Ryzen AI Max+ PRO 495. Модель HP ZBook Ultra G3a 16 поступит в продажу в октябре, цены пока неизвестны, но тестовый образец уже попал в руки наших коллег.

Полноценный обзор они пока не сделали, да и, вероятно, многое ещё под эмбарго, но мы можем взглянуть, к примеру, на то, как реализованы 192 ГБ оперативной памяти.

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Источник изображения: StorageReview

Чипы распаяны вокруг процессора, то есть расширить объём памяти нельзя. Впрочем, 192 ГБ и без того, во-первых, являются максимумом для новых процессоров, а во-вторых, другие подобные CPU на рынке не могут похвастаться поддержкой такого большого объёма ОЗУ.

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Источник изображения: StorageReview

Напомним, линейка Ryzen AI 300 технически такая же, как 400-я, но вот поддержка ОЗУ была ограничена на уровне 128 ГБ. В частности, для нужд GPU можно было выделить до 96 ГБ памяти, а теперь уже до 160 ГБ, что, безусловно, очень пригодится при работе с ИИ.

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Источник изображения: StorageReview

Кроме того, для этой модели HP повысила лимит мощности процессора до 100 Вт, что намного выше типичных значений для ноутбуков. Для улучшенного охлаждения внутри спрятались не только два вентилятора, но и крупная теплораспределительная пластина, накрывающая всю область с процессором и чипами памяти. 

Также авторы сообщают о батарее ёмкостью 96 Втч. Обзор будет опубликован позже, но технически новая линейка процессоров AMD от старой не отличается, так что интерес в этом случае может вызывать повышенный лимит мощности и работа с моделями благодаря большему объёму ОЗУ. 

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