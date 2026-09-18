Так выглядит первый ноутбук на Ryzen AI Max+ PRO 495 со 192 ГБ ОЗУ. Опубликованы фото сранужи и внутри

Авторы StorageReview опубликовали первое в Сети превью ноутбука на основе нового процессора Ryzen AI Max+ PRO 495. Модель HP ZBook Ultra G3a 16 поступит в продажу в октябре, цены пока неизвестны, но тестовый образец уже попал в руки наших коллег.

Полноценный обзор они пока не сделали, да и, вероятно, многое ещё под эмбарго, но мы можем взглянуть, к примеру, на то, как реализованы 192 ГБ оперативной памяти.

Чипы распаяны вокруг процессора, то есть расширить объём памяти нельзя. Впрочем, 192 ГБ и без того, во-первых, являются максимумом для новых процессоров, а во-вторых, другие подобные CPU на рынке не могут похвастаться поддержкой такого большого объёма ОЗУ.

Напомним, линейка Ryzen AI 300 технически такая же, как 400-я, но вот поддержка ОЗУ была ограничена на уровне 128 ГБ. В частности, для нужд GPU можно было выделить до 96 ГБ памяти, а теперь уже до 160 ГБ, что, безусловно, очень пригодится при работе с ИИ.

Кроме того, для этой модели HP повысила лимит мощности процессора до 100 Вт, что намного выше типичных значений для ноутбуков. Для улучшенного охлаждения внутри спрятались не только два вентилятора, но и крупная теплораспределительная пластина, накрывающая всю область с процессором и чипами памяти.

Также авторы сообщают о батарее ёмкостью 96 Втч. Обзор будет опубликован позже, но технически новая линейка процессоров AMD от старой не отличается, так что интерес в этом случае может вызывать повышенный лимит мощности и работа с моделями благодаря большему объёму ОЗУ.