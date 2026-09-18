Шестиместный Tesla Model Y L столкнулся с массовыми жалобами на подвеску — автомобили заметно проседают сзади

Шестиместный Tesla Model Y L, выпускаемый на заводе Gigafactory в Шанхае, оказался в центре внимания из-за сообщений владельцев о проблемах с задней подвеской.

По данным CarNewsChina, после длительных поездок или полной загрузки некоторые автомобили заметно проседают сзади. Зафиксированные владельцами случаи относятся к машинам с пробегом примерно от 9000 до 30 000 км. Также сообщается об ускоренном износе внутренней части задних шин.

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Дополнительные вопросы вызвали изменения в официальных характеристиках. На китайской версии руководства Tesla дорожный просвет без нагрузки по-прежнему указан как 169 мм, тогда как на глобальном сайте этот показатель снизился до 166 мм. Одновременно заявленная высота автомобиля уменьшилась с 1668 до 1664 мм, а дорожный просвет под нагрузкой — со 122 до 118 мм. По архивным данным, ещё в июне эти значения были выше. В Tesla не объяснили, связаны ли изменения с корректировкой реальных технических параметров.

Компания уже меняет пружины по гарантии, в том числе устанавливая деталь с номером 2188477-00-B вместо прежней версии 2188477-00-A. Однако некоторые владельцы утверждают, что после ремонта проблема возвращается.

Внутренние рекомендации Tesla считают нормой высоту задней колесной арки 784 ± 20 мм, а замену пружин предусматривают при значении ниже 764 мм. Причину проседания подвески производитель пока публично не раскрыл.