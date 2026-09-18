Скорость 1000 МБ/с, USB-C и до 2 ТБ — представлен ударопрочный SSD SanDisk E31

Новый портативный накопитель помещается в карман, выдерживает падение с двух метров и получил трёхлетнюю ограниченную гарантию.

SanDisk представила портативный SSD E31, продажи которого начнутся 21 сентября. Старшая версия объёмом 2 ТБ оценена в 2199 юаней.

Накопитель оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с и обеспечивает скорость последовательного чтения до 1000 МБ/с. Производитель заявляет, что большие файлы устройство способно передавать до пяти раз быстрее традиционных механических жёстких дисков.

Источник изображения: ithome // SanDisk

E31 выполнен в компактном корпусе, рассчитанном на постоянное использование в дороге. В отличие от HDD, внутри нет вращающихся дисков и других хрупких подвижных компонентов. SanDisk заявляет устойчивость накопителя к падениям с высоты до 2 метров, а также предоставляет трёхлетнюю официальную ограниченную гарантию.

SSD поддерживает Plug and Play и может подключаться к ноутбукам, планшетам и смартфонам с портом USB-C.