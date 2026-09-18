Новые iPhone 18 Pro быстро раскупают, у Apple Store снова очереди

Сегодня Apple официально начала продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, о чем мы уже сообщали. Покупатели с предварительными заказами уже получают смартфоны, а фирменные магазины одновременно открыли розничные продажи.

Старт нового поколения iPhone традиционно сопровождался очередями у Apple Store. Пользователи начали собираться у магазинов с раннего утра, а сотрудники установили ограждения для организации потока покупателей. При этом приобрести смартфон непосредственно в магазине сегодня можно только по предварительной записи — посетителей без бронирования обслуживать не будут.

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Ситуация с наличием также быстро меняется. По данным Apple, в магазинах компании в Чжэнчжоу iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max уже нет в наличии. Покупателям, оформляющим заказ через интернет-магазин, приходится ориентироваться на доставку в октябре.

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