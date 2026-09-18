На Xiaomi Youpin представлен фонарь за $15: луч на 448 метров, 12 600 люкс и до 45 часов работы

Новинка оснащена с телескопическим зумом, пятью режимами освещения и аккумулятором на 5000 мА•ч

На платформе Xiaomi Youpin запустили краудфандинг нового мощного фонарика Xiaomi Ecue, рекомендованная цена которого составляет 199 юаней, а на этапе сбора средств устройство можно приобрести за 99 юаней.

Максимальная дальность луча достигает 448 м, а освещённость — 12 600 люкс. Фонарик получил телескопический зум с переключением между сфокусированным лучом для дальнего наблюдения и рассеянным светом для освещения пространства поблизости.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi Youpin

Предусмотрено пять режимов работы: яркий, средний и слабый свет, стробоскоп и SOS. Для переключения достаточно нажимать кнопку, а длительное нажатие выключает устройство. В зависимости от выбранной мощности время работы составляет до 7 часов 30 минут при яркости 680 лм, до 16 часов 30 минут при 332 лм и до 45 часов при 166 лм. Четыре индикатора показывают оставшийся заряд с шагом 25%.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi Youpin

Фонарик оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч и портом USB Type-C, а полная зарядка занимает около 7 часов. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, внутри используется керамическая подложка из нитрида алюминия для эффективного отвода тепла от светодиодов.