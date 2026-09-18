Представлен гаджет iFlytek для записи и расшифровки разговоров: 30 часов работы и перевод на 10 языков

Компактный гаджет с OLED-экраном умеет расшифровывать двухчасовую запись за две минуты и составлять протоколы совещаний

Компания iFlytek представила AI Recording Card — тонкий гаджет для записи разговоров и совещаний с глубокой интеграцией ИИ.

Устройство стоит 999 юаней, имеет размеры 85,6 × 54 × 4 мм и весит около 33 г. Корпус выпускается в цветах «Космический серый» и «Обсидиановый чёрный», а благодаря магнитной конструкции карту можно закреплять непосредственно на задней панели смартфона.

Источник изображения: ithome // iFlytek

Для записи используются микрофон с костной проводимостью и три всенаправленных микрофона с дальностью захвата звука до 8 м. Устройство поддерживает профессиональное шумоподавление, преобразование речи в текст и автоматическое создание резюме.

Источник изображения: ithome // iFlytek

ИИ также умеет формировать протоколы совещаний со списками задач, переводить речь на 10 иностранных языков, а также распознавать ряд местных диалектов и два языка этнических меньшинств. По заявлению компании, двухчасовая запись расшифровывается всего за две минуты.

iFlytek AI Recording Card получила 0,95-дюймовый OLED-экран, 16 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 210 мА•ч. Заявленное время автономной работы достигает 30 часов, предусмотрена обратная магнитная зарядка. В течение первого года покупателям предоставляется неограниченная бесплатная услуга расшифровки.