Представлен ночник Xiaomi, который работает до 8 месяцев и распознает движения

Ночник получил радар с обзором 120°, четыре уровня яркости и три варианта крепления

Xiaomi начала продажи в Китае нового ночника Mijia Night Light 4. Цена новинки — 69 юаней, продажи на JD.com стартуют 22 сентября.

Устройство оснащено 24-ГГц радаром для обнаружения движения и автоматически включает свет при приближении человека в темноте. Дальность обнаружения достигает 3 м спереди и 2,5 м сбоку, угол обзора составляет 120°. После ухода человека свет выключается через 10 секунд.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Ночник использует мягкую подсветку, которая направляется на стену с тыльной стороны корпуса и рассеивается, поэтому свет не должен слепить в темноте. Заявлена безопасность по стандарту RG0. Пользователь может выбрать один из четырёх уровней яркости — 1, 3, 5 или 15 лм, а также переключаться между постоянным освещением и сенсорным режимом.

Mijia Night Light 4 оснащён аккумулятором ёмкостью 800 мА•ч и заряжается через USB-C. В зависимости от яркости устройство работает до трёх месяцев на максимальном уровне и до восьми месяцев на минимальном.

Для установки предусмотрены магнитное, клеевое и подвесное крепления: светильник можно закрепить на стене, снять с основания или повесить на крючок, например в ванной или шкафу.