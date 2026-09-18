Представлена посудомоечная машина Xiaomi на 20 комплектов с паровой сушкой при 115 °C

Xiaomi представила полностью встраиваемую посудомоечную машину Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top. Модель рассчитана на 20 комплектов посуды, вмещает до 144 столовых приборов и имеет рабочую камеру объёмом 156 л. Стоимость устройства составляет 4704 юаня, а с учётом государственной субсидии в некоторых регионах — 3999 юаней.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Посудомоечная машина оснащена бесщёточным инверторным двигателем постоянного тока с максимальным давлением 52 000 Па, двойными вращающимися распылителями и дополнительной тройной форсункой. Предусмотрены мойка при температуре до 75 °C, паровая сушка при 115 °C и автоматическое определение степени загрязнения с выбором подходящей программы. Быстрый режим позволяет завершить мойку за 70 минут. Также заявлена стерилизация с эффективностью 99,99999%.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Mijia Smart Dishwasher поддерживает длительное хранение посуды благодаря системе подачи свежего воздуха, которая работает до 240 часов и обеспечивает антибактериальную обработку с эффективностью 99,9%.

Устройство выпускается в цветах «Звёздный чёрный» и «Ледяной кристаллический белый», оснащено подсветкой внутри камеры и индикатором состояния. Для управления предусмотрены Xiaomi Mi Home и система Xiaomi Surge Smart Connect, а часто используемые программы можно сохранять для быстрого запуска.