4K, до 200 дюймов, 5000 ISO люмен и 240 Гц при цене около 1000 долларов — проектор Dangbei X9 Max поступил в продажу в Китае

Компания Dangbei выпустила новый домашний проектор X9 Max стоимостью 6999 юаней или около 1000 долларов в Китае.

Устройство построено на 0,47-дюймовом DMD-чипе и использует тройной RGB-лазер QuaLas 42. Заявленная яркость достигает 5000 ISO люмен, или 4800 люмен CVIA. Проектор поддерживает Dolby Vision, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, а собственная контрастность составляет 1600:1.

Источник изображения: gizmochina // Dangbei

Для установки предусмотрена оптическая система со сдвигом объектива на ±135% по вертикали и ±50% по горизонтали, а также зум 1,2–1,5×. X9 Max способен формировать изображение диагональю от 80 до 200 дюймов без потери 4K-разрешения при изменении масштаба. За охлаждение отвечает обновлённая система, удерживающая уровень шума ниже 28 дБ. Масса устройства составляет чуть менее 6 кг.

Игровые возможности включают вывод 4K при 60 Гц и 1080p при 240 Гц, поддержку VRR и ALLM, а заявленная задержка может достигать 1 мс при определённых настройках. Внутри установлены MediaTek MT9681, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Проектор работает на Super AI OS 6.0, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, AirPlay и интеграцию с экосистемой Xiaomi через Mijia и HyperConnect.

Источник изображения: gizmochina // Dangbei

Для подключения предусмотрены два HDMI 2.1, один с eARC, а за звук отвечают два 12-ваттных динамика.