XPeng признала: создание роботов в 20 раз сложнее разработки автомобилей

Председатель и гендиректор XPeng Group Хэ Сяопэн заявил, что разработка человекоподобных роботов примерно в 20 раз сложнее создания автомобилей.

По его словам, компания самостоятельно разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, конструкцию, ключевые компоненты и цепочку поставок. Именно невозможность наладить массовое производство ранее была главной причиной, по которой XPeng не спешила показывать свои роботы.

Разработка робототехнического направления XPeng заняла около восьми лет. Хэ Сяопэн назвал путь от исследований до массового производства чрезвычайно сложным, но отметил, что компания постепенно приближается к этому этапу. Он ожидает заметного улучшения возможностей роботов уже с IV квартала 2026 года и в I–II кварталах 2027 года. В конце августа XPeng Robotics также завершила первый раунд финансирования и привлекла более $900 млн.

Источник изображения: mydrivers // XPeng

XPeng Robotics создала собственную аппаратную платформу для задач искусственного интеллекта, включая чипы, контроллеры, модули движения и ловкие манипуляторы, а также сформировала производственную и поставочную инфраструктуру. Серийный выпуск роботов планируется начать к концу 2026 года, а полноценное производство — в 2027-м.

Осенью 2025 года компания показала робота Iron нового поколения: тогда Хэ Сяопэн отметил, что на несколько десятков шагов по сцене команде потребовалось семь лет, а серийное производство намечалось на конец 2026 года.

К сентябрю 2026 года XPeng Robotics перешла от демонстраций к делу — была введена в эксплуатацию автоматизированная линия, с которой сошёл первый гуманоидный робот XPeng Iron с 76 степенями свободы. Тогда же сообщалось, что более 80% основных процессов автоматизированы, а поставки запланированы на 2027 год.