6100 ISO люмен и задержка 1 мс — представлен лазерный 4K-проектор для домашнего кинотеатра и игр Dangbei X9 Ultra

Компания Dangbei представила новый флагманский проектор X9 Ultra. Модель получила 0,47-дюймовый DMD-чип и тройной RGB-лазер QuaLas 42. Заявленная яркость составляет 5600 люмен CVIA, или около 6100 ISO люмен. Для отвода тепла используется обновлённая система охлаждения, а уровень шума не превышает 28 дБ.

X9 Ultra оснащён системой оптического сдвига объектива в четырёх направлениях: изображение можно смещать на ±135% по вертикали и ±50% по горизонтали. Предусмотрен и оптический зум 1,2–1,5×. Проектор поддерживает Dolby Vision, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, имеет динамическую контрастность 80 000:1 и заводскую калибровку с Delta E около 0,7.

Источник изображения: gizmochina // Dangbei

Аппаратная платформа включает MediaTek MT9681, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для игр предусмотрены VRR, ALLM и заявленная задержка всего 1 мс, а также режим сверхширокого экрана 21:9. Работает проектор под управлением Dangbei AI OS 6.0, поддерживает Wi-Fi 6 и экосистему Xiaomi через Mijia.

Для подключения доступны два HDMI 2.1, два USB и оптический аудиовыход. Встроенная акустика представлена двумя 12-ваттными динамиками с Dolby Audio и DTS.

Цена X9 Ultra в Китае составляет 7999 юаней.