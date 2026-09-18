Т2 общается с Apple по поводу активации 5G в России

Отсутствие поддержки 5G снижает конкурентоспособность на российском рынке

Мобильные телефоныApple

Оператор Т2 общается с Apple по поводу активации 5G для России. 

То обстоятельство, что Apple пока не авторизовала сеть для российских пользователей, безусловно, влияет на проникновение смартфонов. Но мы находимся в контакте с вендором в стремлении разрешить ситуацию в пользу российских клиентов.
Т2 

В «Билайне» от комментариев по вопросу переговоров с Apple отказались. В МТС заявили, что «поддерживают усилия правительства РФ, направленные на обеспечение возможности подключения 5G на всех абонентских устройствах».

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney
Отсутствие такой технологии на смартфонах Apple и ряде других зарубежных брендов снижает их конкурентоспособность на российском рынке.
МТС

Ранее стало известно, что Минцифры России обсуждает с Apple возможность подключения 5G на iPhone в российских сетях. 

Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начались сегодня, 18 сентября. В России владельцы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max столкнутся минимум с 18 недоступными функциями и сервисами.

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