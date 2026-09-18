Опубликовано большое сравнение камер iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra

Apple лучше справляется с ночью и видео, Samsung берёт детализацией и зумом

Техноблогер SuperSaf опубликовал большое сравнение камер iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra. На фотографиях заметна разница в обработке цвета и передаче деталей.

По результатам сравнения, которое SuperSaf представил в своём обзоре, однозначного победителя нет. iPhone 18 Pro Max показал лучшие результаты при съёмке в условиях слабого освещения, более естественную цветопередачу, портреты и больший динамический диапазон в видео.

Источник изображения: YouTube // Кадр из видео SuperSaf

Galaxy S26 Ultra, в свою очередь, продемонстрировал более высокую детализацию при использовании сверхширокоугольной камеры и в макросъёмке, а также получил преимущество при дальнем зуме вплоть до 100×.

Мнения при обсуждении снимков также разделились. Часть пользователей предпочла результат iPhone за более сбалансированные оттенки кожи и окружающей сцены. При этом у фотографии Galaxy S26 Ultra некоторые комментаторы заметили более серую и приглушённую цветовую гамму.