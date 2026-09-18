Российский радиомодуль для LTE и 5G обошёлся Yadro в 1,2 млрд рублей

Yadro инвестировала 1,2 млрд руб. в разработку нового двухдиапазонного радиомодуля для базовых станций, рассчитанного на сети LTE и 5G, о чем пишет Коммерсантъ.

Устройство поддерживает частоты 2100 и 2600 МГц, а его серийное производство компания планирует запустить осенью 2026 года. По словам директора центра разработки радиочастотных систем Yadro Романа Масленникова, объединение двух диапазонов позволит операторам сократить количество оборудования на базовой станции.

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Первые партии нового радиомодуля после начала серийного выпуска получат «МегаФон» и «ВымпелКом», которые уже используют базовые станции Yadro. В 2025 году «МегаФон» заказал у компании 1,5 тыс. базовых станций, а «ВымпелКом» — ещё 1 тыс. «Билайн» подтвердил, что тестирует новые продукты отечественных производителей оборудования, однако результаты испытаний не раскрыл. В Т2 сообщили, что пока не получали от Yadro запроса на тестирование нового радиомодуля.

Следующим этапом станет выпуск ещё одного серийного радиомодуля — для диапазонов 800 и 900 МГц, его производство намечено на первый квартал 2027 года. В Yadro отмечают, что при создании оборудования используется как российская, так и иностранная компонентная база.

Объём российского рынка базовых станций в 2025 году превысил 75 млрд руб., однако окупаемость инвестиций Yadro будет зависеть прежде всего от объёма заказов со стороны операторов.