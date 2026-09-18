Венера вышла на максимальную яркость — увидеть планету можно до 25 сентября

Венера во второй половине сентября достигнет максимальной видимой яркости и будет хорошо наблюдаться с 18 по 25 сентября.

Как рассказал ТАСС эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров, планету следует искать в созвездии Девы. На вечернем небе она будет выглядеть как исключительно яркая белая точка, заметно превосходящая по блеску окружающие звёзды.

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Для наблюдения лучше выбрать открытый участок западного горизонта, где Венеру не закрывают здания, деревья или другие препятствия. Планета будет находиться довольно низко над горизонтом, поэтому особенно важно обеспечить хороший обзор в этом направлении.

Оптимальным временем для наблюдений астроном назвал первые 30 минут после захода Солнца. В этот момент небо уже начинает темнеть, но Венера ещё не успевает опуститься слишком низко. Её видимый блеск в ближайшие недели достигнет −4,8 звёздной величины — это максимальное значение для текущего периода.