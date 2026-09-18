Британцы работают над беспроводной зарядкой беспилотника на высоте 20 км, чтобы тот летал месяцами без посадки

Prismatic — дочерняя компания BAE Systems — получила контракт стоимостью 15,7 млн фунтов на интеграцию беспроводной передачи энергии в высотный беспилотник PHASA-35. Технология должна позволить аппарату оставаться в стратосфере круглосуточно независимо от продолжительности светового дня. Контракт выдало британское Агентство перспективных исследований и изобретений (ARIA).

PHASA-35 относится к классу HAPS — высотных псевдоспутников. Такие аппараты способны неделями находиться на высоте около 20 км и выполнять задачи, которые обычно решают спутники: обеспечивать связь, вести наблюдение и собирать данные о поверхности Земли.

Размах крыла беспилотника составляет 35 метров, а масса — около 150 кг. Сейчас он работает исключительно за счет солнечных панелей и аккумуляторов, однако зимой в северных широтах короткий световой день серьезно ограничивает продолжительность полета.

Чтобы решить эту проблему, разработчики намерены передавать дополнительную электроэнергию непосредственно с поверхности Земли. В проекте участвуют компании Space Solar и MuWave Limited. Space Solar также получила отдельное финансирование на создание ректенны — приемной системы, которая преобразует направленное радиочастотное излучение в постоянный электрический ток прямо на борту аппарата.

Цель ARIA — обеспечить непрерывную передачу 300 Вт мощности для телекоммуникационной полезной нагрузки массой 20 кг как минимум в течение недели. При этом стоимость эксплуатации всей платформы не должна превышать 500 фунтов в час.

Беспроводное питание может дать еще одно важное преимущество. Значительную часть массы PHASA-35 сегодня занимают аккумуляторы, поэтому уменьшение их емкости позволит увеличить полезную нагрузку и установить более тяжелые камеры, датчики или оборудование связи.

В перспективе высотные псевдоспутники рассматриваются как более доступная альтернатива орбитальным аппаратам для задач, где необходимо постоянно покрывать одну территорию. В отличие от спутников, HAPS могут практически неподвижно находиться над нужным районом, а затем возвращаться на землю для обслуживания и модернизации.