Китай готовит сверхзвуковой пассажирский самолет: Пекин — Шанхай за 30 минут

Китай активизировал разработку технологий для сверхзвукового пассажирского самолета. Экспериментальный аппарат TMS-10 с системой снижения звукового удара планируют впервые разогнать до сверхзвуковой скорости до конца 2026 года, сообщил государственный телеканал CCTV. В перспективе разработки могут использоваться при создании пассажирских самолетов, способных сократить время перелета между Пекином и Шанхаем примерно до 30 минут. Сейчас воздушный маршрут длиной более 1000 км занимает около двух часов.

TMS-10 создается лабораторией Tianmushan при поддержке Бэйханского университета. Сейчас демонстратор находится на этапе окончательной сборки и интеграции систем. Разработчики уже завершили аэродинамические испытания в аэродинамической трубе, разработали алгоритмы управления полетом и изготовили планер.

Главная задача проекта — проверить технологии малошумного сверхзвукового полета. Именно звуковой удар остается одной из главных проблем гражданской сверхзвуковой авиации. Для снижения его интенсивности TMS-10 получил необычную аэродинамическую схему с передним горизонтальным оперением и Т-образным хвостом. Переднее оперение должно препятствовать объединению ударных волн от носовой части и крыльев, а хвостовое — перераспределять волны в задней части самолета. В результате к земле должна доходить более слабая и распределенная ударная волна.

Первый низкоскоростной полет уменьшенного демонстратора в масштабе 1:18 состоялся 30 июня 2025 года в аэропорту Динчжоу. Аппарат разогнался лишь до 0,2 Маха, однако испытания позволили проверить систему управления, устойчивость, а также характеристики взлета и посадки.

Теперь разработчикам предстоит гораздо более сложный этап. До конца 2026 года они планируют преодолеть звуковой барьер и добиться устойчивого сверхзвукового полета. Во время испытаний специалисты будут измерять интенсивность звукового удара, проверять управление в трансзвуковом диапазоне и изучать взаимодействие аэродинамики с силовой установкой.

На базе технологий TMS-10 уже разработана концепция сверхзвукового бизнес-джета на 10–15 пассажиров. Его предполагаемая крейсерская скорость — до 2 Махов (2450 км/ч). Для дозвуковых участков предусмотрен режим около 0,95 Маха.

Китай — не единственный участник новой гонки за сверхзвуковой пассажирской авиацией. В США NASA также испытывает экспериментальный X-59, предназначенный для исследования технологий снижения звукового удара.

Если испытания TMS-10 пройдут успешно, полученные данные будут использоваться при создании серийного китайского сверхзвукового авиалайнера.