Huawei Mate 90 Pro Max получит 200-мегапиксельный перископ и внешний объектив — инсайдеры раскрыли подробности

В Сети появились новые подробности о Huawei Mate 90 Pro Max, полноценная премьера которого ожидается в октябре. По данным сразу нескольких китайских инсайдеров, Huawei готовит серьезное обновление камер, а одной из особенностей флагмана может стать специальный внешний объектив.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что основной модуль Mate 90 Pro Max получит 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма. Ему приписывают раскладку пикселей RYYB, переменную диафрагму, технологию подавления бликов и новое поколение фирменной системы обработки изображения Red Maple.

Особое внимание Huawei уделит зуму. Смартфону приписывают 200-мегапиксельную перископную телефотокамеру с крупным сенсором формата 1/1,28 дюйма. Предположительно, речь идет о SmartSens SCC85XS — китайском 200-мегапиксельном датчике с динамическим диапазоном до 83 дБ. Сообщается о поддержке четырехкратного зума без потери качества.

При этом другой инсайдер, Smart Pikachu, ранее говорил о системе из двух телефотокамер, аналогичной Mate 80 Pro Max, но с оптическим зумом вплоть до 10x.

Еще одной необычной особенностью Mate 90 Pro Max может стать специальный внешний объектив. Digital Chat Station называет его «супервнешним объективом» и утверждает, что аксессуар должен расширить фотовозможности смартфона. Как именно он будет крепиться и какую оптику предложит, пока не раскрывается.

Также Mate 90 Pro Max приписывают OLED-дисплей нового поколения с двухслойной структурой. Также может предлагаться версия или опция с экраном, ограничивающим углы обзора для защиты информации от посторонних.

В качестве аппаратной платформы ожидается Kirin 9050 Pro. В плане дизайна Mate 90, как утверждается, сохранит характерный дизайн блока камер в виде кольца.

Wisdom Pikachu точно сообщил о выходе Xiaomi 13 Ultra в апреле 2023 года и о появлении планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.