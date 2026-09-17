Больше 60 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi получат HyperOS 4 — Xiaomi официально рассказала, какие и когда

Xiaomi раскрыла график обновления смартфонов и планшетов до HyperOS 4

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Xiaomi опубликовала официальный график распространения HyperOS 4. Обновление начнет поступать на существующие устройства с 15 октября 2026 года. Развертывание будет проходить поэтапно и растянется на несколько месяцев.

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Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Первая волна — с 15 октября 2026 года:

Смартфоны:

Xiaomi 17 Ultra/Xiaomi 17 Ultra Leica Edition;

Xiaomi 17 Pro Max;

Xiaomi 17 Pro;

Xiaomi 17;

Redmi K100 Pro Max;

Redmi K100 Pro;

Redmi K90 Pro Max/ Redmi K90 Pro Max Champion Edition;

Redmi K90.

Планшеты:

Xiaomi Pad 8 Pro;

Xiaomi Pad 8.

Вторая волна — не позднее 31 октября 2026 года:

Смартфоны:

Xiaomi 17 Max;

Xiaomi 17T Pro;

Xiaomi 17T;

Redmi K90 Max;

Redmi K90 Ultimate Edition;

Redmi Turbo 5 Max;

Redmi Turbo 5.

Планшеты:

Redmi K Pad 2.

Третья волна — не позднее 15 ноября 2026 года:

Смартфоны:

Xiaomi 15 Ultra/Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition;

Xiaomi 15S Pro;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15;

Xiaomi MIX Flip 2;

Xiaomi Civi 5 Pro;

Redmi K80 Pro/Redmi K80 Pro Champion Edition;

Redmi K80 Ultra;

Redmi K80;

Redmi Turbo 4 Pro/Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition;

Redmi Turbo 4.

Планшеты:

Xiaomi Pad 7 Ultra;

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7;

Redmi K Pad.

Четвертая волна — не позднее 30 ноября 2026 года:

Смартфоны:

Redmi Note 17 Pro;

Redmi Note 17;

Redmi Note 15 Pro+;

Redmi Note 15 Pro;

Redmi Note 15.

Планшеты:

Redmi Pad 2 Pro 5G;

Redmi Pad 2 Pro / REDMI Pad 2 Pro Soft Light Edition;

Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition.

Пятая волна — с декабря 2026 года:

Смартфоны:

Xiaomi 14 Ultra/Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition;

Xiaomi 14 Pro/Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition;

Xiaomi 14;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi MIX Fold 4;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Redmi K70 Pro/Redmi K70 Pro Champion Edition;

Redmi K70 Ultimate Edition /Redmi K70 Ultimate Champion Edition;

Redmi K70;

Redmi K70E;

Redmi K60 Ultimate Edition;

Redmi Turbo 3/ Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition;

Redmi Note 15R Pro;

Redmi Note 15R;

Redmi Note 14 Pro+;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 5G;

Redmi M100;

Redmi R70m 5G;

Redmi R70 5G;

Redmi 17 5G;

Redmi 15R 5G.

Планшеты:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Redmi Pad 2;

Redmi Pad 2 SE 4G;

Redmi Pad 2 SE.

Телевизоры:

Redmi Smart TV A Pro 2025 Series;

Redmi Smart TV A 2026 Series;

Redmi G Pro Series Monitors.

Носимые устройства:

Xiaomi Watch 5;

Xiaomi Watch 5S.

Шестая волна — с января 2027 года:

Телевизоры:

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series;

Xiaomi TV S Mini LED Series;

Redmi Smart TV X 2025 Series;

Redmi TV MAX 2025 Series;

Redmi TV A Pro 2026 Series.

Носимые устройства:

Xiaomi Watch S4 eSIM;

Xiaomi Watch S4 41mm;

Xiaomi Watch S4;

Redmi Watch 6;

Xiaomi Mi Band 10 Pro;

Xiaomi Mi Band 10.

 Xiaomi отметила, что официальную информацию о распространении HyperOS 4 следует проверять через фирменные каналы компании в Xiaomi Community. Точные сроки получения прошивки конкретным устройством могут отличаться из-за поэтапного характера развертывания.

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