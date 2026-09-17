Больше 60 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi получат HyperOS 4 — Xiaomi официально рассказала, какие и когда
Xiaomi раскрыла график обновления смартфонов и планшетов до HyperOS 4
Xiaomi опубликовала официальный график распространения HyperOS 4. Обновление начнет поступать на существующие устройства с 15 октября 2026 года. Развертывание будет проходить поэтапно и растянется на несколько месяцев.
Первая волна — с 15 октября 2026 года:
Смартфоны:
Xiaomi 17 Ultra/Xiaomi 17 Ultra Leica Edition;
Xiaomi 17 Pro Max;
Xiaomi 17 Pro;
Xiaomi 17;
Redmi K100 Pro Max;
Redmi K100 Pro;
Redmi K90 Pro Max/ Redmi K90 Pro Max Champion Edition;
Redmi K90.
Планшеты:
Xiaomi Pad 8 Pro;
Xiaomi Pad 8.
Вторая волна — не позднее 31 октября 2026 года:
Смартфоны:
Xiaomi 17 Max;
Xiaomi 17T Pro;
Xiaomi 17T;
Redmi K90 Max;
Redmi K90 Ultimate Edition;
Redmi Turbo 5 Max;
Redmi Turbo 5.
Планшеты:
Redmi K Pad 2.
Третья волна — не позднее 15 ноября 2026 года:
Смартфоны:
Xiaomi 15 Ultra/Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition;
Xiaomi 15S Pro;
Xiaomi 15 Pro;
Xiaomi 15;
Xiaomi MIX Flip 2;
Xiaomi Civi 5 Pro;
Redmi K80 Pro/Redmi K80 Pro Champion Edition;
Redmi K80 Ultra;
Redmi K80;
Redmi Turbo 4 Pro/Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition;
Redmi Turbo 4.
Планшеты:
Xiaomi Pad 7 Ultra;
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
Xiaomi Pad 7 Pro;
Xiaomi Pad 7;
Redmi K Pad.
Четвертая волна — не позднее 30 ноября 2026 года:
Смартфоны:
Redmi Note 17 Pro;
Redmi Note 17;
Redmi Note 15 Pro+;
Redmi Note 15 Pro;
Redmi Note 15.
Планшеты:
Redmi Pad 2 Pro 5G;
Redmi Pad 2 Pro / REDMI Pad 2 Pro Soft Light Edition;
Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition.
Пятая волна — с декабря 2026 года:
Смартфоны:
Xiaomi 14 Ultra/Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition;
Xiaomi 14 Pro/Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition;
Xiaomi 14;
Xiaomi 13 Ultra;
Xiaomi 13 Pro;
Xiaomi 13;
Xiaomi MIX Fold 4;
Xiaomi MIX Fold 3;
Xiaomi MIX Flip;
Xiaomi Civi 4 Pro;
Redmi K70 Pro/Redmi K70 Pro Champion Edition;
Redmi K70 Ultimate Edition /Redmi K70 Ultimate Champion Edition;
Redmi K70;
Redmi K70E;
Redmi K60 Ultimate Edition;
Redmi Turbo 3/ Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition;
Redmi Note 15R Pro;
Redmi Note 15R;
Redmi Note 14 Pro+;
Redmi Note 14 Pro;
Redmi Note 14 5G;
Redmi M100;
Redmi R70m 5G;
Redmi R70 5G;
Redmi 17 5G;
Redmi 15R 5G.
Планшеты:
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
Redmi Pad 2;
Redmi Pad 2 SE 4G;
Redmi Pad 2 SE.
Телевизоры:
Redmi Smart TV A Pro 2025 Series;
Redmi Smart TV A 2026 Series;
Redmi G Pro Series Monitors.
Носимые устройства:
Xiaomi Watch 5;
Xiaomi Watch 5S.
Шестая волна — с января 2027 года:
Телевизоры:
Xiaomi TV S Pro Mini LED Series;
Xiaomi TV S Mini LED Series;
Redmi Smart TV X 2025 Series;
Redmi TV MAX 2025 Series;
Redmi TV A Pro 2026 Series.
Носимые устройства:
Xiaomi Watch S4 eSIM;
Xiaomi Watch S4 41mm;
Xiaomi Watch S4;
Redmi Watch 6;
Xiaomi Mi Band 10 Pro;
Xiaomi Mi Band 10.
Xiaomi отметила, что официальную информацию о распространении HyperOS 4 следует проверять через фирменные каналы компании в Xiaomi Community. Точные сроки получения прошивки конкретным устройством могут отличаться из-за поэтапного характера развертывания.
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