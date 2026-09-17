«Алиса AI» Яндекса взялась за ЕГЭ: нейросеть теперь учит школьников решать задачи самостоятельно

В «Алисе AI» появился образовательный режим «Для учёбы», который помогает школьникам готовиться к ЕГЭ и разбирать задания по математике и английскому языку. Вместо готового ответа нейросеть ведёт диалог с учеником: объясняет материал поэтапно, выявляет пробелы в знаниях и задаёт наводящие вопросы, помогая самостоятельно прийти к решению.

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В модуле доступен тренажёр для подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике. Задания составлены с учётом актуальных требований ФИПИ. Результаты отображаются в статистике, по которой можно определить темы, требующие дополнительной подготовки.

Также «Алиса AI» позволяет изучать математику по школьной программе с 5-го по 11-й класс. Задание можно отправить текстом или фотографией. Нейросеть разбирает ход решения на примерах и при необходимости объясняет отдельные понятия.

В разделе английского языка можно практиковаться в заданиях письменной части ЕГЭ, учить слова в контексте и разбирать домашние задания по фотографиям. Пока раздел доступен части пользователей, позже его обещают открыть для всех.

Чтобы воспользоваться режимом, нужно открыть чат с «Алисой AI» и выбрать «Для учёбы» в главном меню. Модуль разработала команда «Яндекс Образования».