В Европе запускают каннибализацию Airbus A320neo и Boeing 737 MAX: десяток почти новых самолётов разберут на запчасти

А российские Airbus A320 и Boeing 737 при этом продолжают летать

Французская компания TARMAC Aerosave до конца 2026 года разберет более десяти современных узкофюзеляжных самолетов Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Заказчиком выступила британская AerFin, специализирующаяся на поставках авиационных компонентов. Причина необычной программы — высокий спрос на запчасти для самолетов последних поколений и проблемы с их поставками.

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TARMAC Aerosave и AerFin сотрудничают около десяти лет, однако теперь их партнерство расширяется на фоне дефицита компонентов для современных пассажирских лайнеров.

Для нового проекта TARMAC Aerosave создала специализированную производственную линию, на которой будут демонтировать в том числе оборудование салона и элементы шасси. Французская компания, совладельцами которой являются Airbus, Safran и SUEZ, занимается хранением, обслуживанием, разборкой и переработкой самолетов. С 2007 года через ее площадки прошло более 2000 воздушных судов, около 450 из которых были полностью разобраны.

Главная особенность нынешнего проекта — возраст самолетов. A320neo и 737 MAX относятся к современному поколению узкофюзеляжных лайнеров, многие представители которого эксплуатируются всего несколько лет. Тем не менее отдельные машины уже отправляются не на дальнейшую службу, а на разборку.

Подобные случаи уже происходят. В 2026 году в Аризоне ради запчастей разобрали два Airbus A320neo, ранее летавших у Spirit Airlines. На момент разборки одному самолету было три года, другому — четыре.

Причина такого подхода — дефицит компонентов при сохраняющемся высоком спросе на сами самолеты. Производители и поставщики не всегда могут достаточно быстро обеспечить авиакомпании двигателями, элементами шасси и другими крупными узлами. Поэтому в отдельных случаях исправный молодой самолет оказывается ценнее как источник запчастей: его компоненты можно значительно быстрее установить на другой борт и вернуть его в эксплуатацию.

С одного разобранного A320neo можно получить примерно 1200–1400 пригодных для дальнейшего использования компонентов. Особенно востребованы дефицитные агрегаты — элементы двигателей Pratt & Whitney, детали шасси.