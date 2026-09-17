SpaceX отказывается от Crew Dragon — NASA вынуждено сделать ставку на проблемный Starliner

Boeing получит заказ ещё на два пилотируемых полёта к МКС, оплату доработки двигателей и сертификацию корабля

На будущей неделе NASA планирует объявить о заказе двух дополнительных пилотируемых миссий корабля Starliner у Boeing, а также о частичном финансировании устранения проблем с двигательной установкой и сертификации корабля для запуска на новой ракете, сообщили Ars Technica несколько осведомлённых источников.

Решение продиктовано жёсткой позицией SpaceX: в последние месяцы компания недвусмысленно дала понять, что намерена завершить эксплуатацию Crew Dragon к 2030 году, а возможно и раньше. Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотуэлл публично отказалась гарантировать продолжение полётов: «Мы не выводим его из эксплуатации сегодня, это точно. Но есть другой поставщик. Boeing, думаю, заплатили даже больше, чем нам, за разработку их пилотируемой капсулы. Так что пусть летают. Правительство заплатило за это кучу денег».

Ставка на Starliner выглядит рискованной. Корабль пережил череду неудач: беспилотные тестовые полёты в 2019 и 2022 годах выявили многочисленные неполадки, а в июне 2024 года во время первого пилотируемого испытания отказ двигателей едва не привёл к катастрофиче с участием двух астронавтов — Бутча Уилмора и Суниты Уильямс.

В феврале NASA официально классифицировало тот полёт как происшествие высшей категории «A», а экипаж в итоге возвращали на Землю на корабле Crew Dragon — прямого конкурента Starliner. Администратор NASA Джаред Айзекман тогда написал сотрудникам, что «расследование на 311 страницах вскрыло не только инженерные просчёты Boeing, но и провалы в принятии решений и руководстве, которые способны создать культуру, несовместимую с пилотируемыми полётами».

Несмотря на это, спустя полгода агентство возвращает Boeing в центр своей пилотируемой программы.