Два раза по 200 Мп и камера Hasselblad. Oppo опубликовала примеры фото, сделанных камерой будущего флагмана Find X10

Oppo опубликовала примеры фото, сделанные камерой нового флагмана Find X10. Этот смартфон станет базовой моделью семейства Find X10, помимо него в линейку войдут также Find X10 Pro Max и Find X10 E. Официальная премьера состоится 22 сентября. В преддверии презентации компания опубликовала несколько фотографий людей, сделанных на улице при ярком дневном свете. При этом Oppo не раскрыла фокусные расстояния, на которых были сделаны снимки, поэтому оценить возможности каждого отдельного модуля по опубликованным примерам пока невозможно.

Акцент в Find X10 сделают на камере. По предварительным данным, базовая модель получит сразу два 200-мегапиксельных модуля — основной и телефото. Над камерой Oppo традиционно работает с Hasselblad, система получит усовершенствованную оптику.

Еще одной особенностью станет отдельный датчик цвета, способный анализировать освещение и оттенки по 24 каналам. Oppo утверждает, что благодаря ему смартфон сможет точнее передавать цвет кожи и характер освещения.

Основной 200-мегапиксельный сенсор, по предварительным данным, — новый Samsung ISOCELL HPC оптического формата 1/1,3 дюйма. По размерам он сопоставим с ISOCELL HP2, который Samsung использует во флагманских смартфонах серии Galaxy S Ultra. Второй 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,56 дюйма будет работать в составе телефотокамеры. В состав сверхширокоугольной камеры войдет 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL JN5 размером 1/2,76 дюйма.