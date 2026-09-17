Таких Toyota Hilux ещё не было: представила уникальный прототип для «Дакара-2027»

Но Toyota пока не раскрыла мощность силовой установки

Toyota Gazoo Racing представила экспериментальный DKR GR FC Hilux, который примет участие в ралли-рейде «Дакар-2027» в Саудовской Аравии. В отличие от привычных гоночных Hilux, прототип получил водородную силовую установку на топливных элементах вместо бензинового двигателя.

DKR GR FC Hilux построен на базе гоночного GR DKR Hilux EVO T1+, но вместо бензинового V6 с двойным турбонаддувом использует систему топливных элементов. В ней водород преобразуется в электричество, которое затем питает электромоторы.

При этом от серийного пикапа экспериментальная машина отличается почти всем, что важно для ралли. Toyota сохранила специализированные кузов и шасси гоночного Hilux, короткую колесную базу, расширенные арки, большой дорожный просвет, внедорожные шины и длинноходную подвеску. Внешне прототип можно узнать по бело-синей ливрее.

Технические характеристики водородной силовой установки Toyota пока не раскрывает. Неизвестны мощность электромоторов и запас хода между заправками. Для сравнения, бензиновый GR DKR Hilux EVO T1+ в соответствии с требованиями FIA развивает около 400 л.с.

На «Дакаре» водородный Hilux выступит в экспериментальной категории Dakar Future Mission 1000. За 13 этапов автомобиль должен пройти более 1000 км по сложнейшей местности. При этом Toyota не ставит перед прототипом задачу бороться за победу в общем зачете: главная цель — проверить новую силовую установку в условиях экстремальной нагрузки.

В ходе гонки компания намерена испытать способы уменьшения размеров топливных элементов, улучшить систему их охлаждения и повысить долговечность компонентов. Полученные данные Toyota рассчитывает использовать при разработке серийных автомобилей.

Одним из главных направлений станет будущий водородный Hilux — Toyota уже подтвердила планы выпустить серийный пикап на топливных элементах в 2028 году.

Полностью отказываться от традиционной силовой установки Toyota не собирается. Одновременно с водородным прототипом на «Дакаре-2027» выступит GR DKR Hilux EVO T1+ с бензиновым V6. Гоночный Hilux уже четыре раза выигрывал знаменитый ралли-рейд — в 2019, 2022, 2023 и 2025 годах.