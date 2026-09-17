Neuralink впервые показала, как мысленная речь превращается в слова
Второй участник программы VOICE с боковым амиотрофическим склерозом произнёс фразу силой мысли
Neuralink впервые продемонстрировала, как её беспроводной мозговой чип N1 преобразует воображаемую речь в слова. Пациент Кеннет Шок (Kenneth Schock) с боковым амиотрофическим склерозом, которому имплант установили в январе, представил, что произносит фразу — система считала сигналы, направляемые его мозгом в язык и гортань, преобразовала их в фонемы, а затем в слова.
В опубликованном 23-секундном ролике синтетический голос произносит: «I love you». Видео подписано «A beautiful surprise».
Голос, которым говорит компьютер, — не случайная синтезированная речь. Neuralink специально восстановила его таким, каким голос Кеннета был до болезни. Жена Шока называет его «Original Ken».
Технология не читает мысли. Она требует от пользователя осознанного ментального действия — попытки произнести слова, представить движение пальцев или курсора. Спонтанные мысли или воспоминания имплант не считывает.
Сама идея не нова: ещё в 2021 году исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско перевели мозговую активность в предложения, а в 2023-м команда Стэнфорда достигла 62 слов в минуту у пациента с БАС. В 2025-м учёные продемонстрировали декодирование внутренней речи в реальном времени, хотя точность осталась нестабильной. Вклад Neuralink здесь именно в превращении лабораторных успехов в компактное беспроводное устройство для регулярного использования.
Маск называет целю «восстановление речи, но его амбиции идут дальше: он неоднократно предсказывал появление «концептуальной телепатии» — обмена мыслями без слов. Пока же имплант остаётся исследовательским инструментом с нерешёнными рисками: хирургические осложнения, долговременная стабильность электродов, надёжность батарей и главное — защита данных. Австралийская комиссия по правам человека ранее обнаружила, что 24 из 30 опрошенных потребительских нейротехнологических компаний потенциально могут продавать данные пользователей. Neuralink в это исследование не попала, но вопрос о приватности мозговой активности остаётся открытым.
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