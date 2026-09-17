Neuralink впервые показала, как мысленная речь превращается в слова

Neuralink впервые продемонстрировала, как её беспроводной мозговой чип N1 преобразует воображаемую речь в слова. Пациент Кеннет Шок (Kenneth Schock) с боковым амиотрофическим склерозом, которому имплант установили в январе, представил, что произносит фразу — система считала сигналы, направляемые его мозгом в язык и гортань, преобразовала их в фонемы, а затем в слова.

В опубликованном 23-секундном ролике синтетический голос произносит: «I love you». Видео подписано «A beautiful surprise».

Голос, которым говорит компьютер, — не случайная синтезированная речь. Neuralink специально восстановила его таким, каким голос Кеннета был до болезни. Жена Шока называет его «Original Ken».

Источник изображения: Neuralink

Технология не читает мысли. Она требует от пользователя осознанного ментального действия — попытки произнести слова, представить движение пальцев или курсора. Спонтанные мысли или воспоминания имплант не считывает.

Сама идея не нова: ещё в 2021 году исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско перевели мозговую активность в предложения, а в 2023-м команда Стэнфорда достигла 62 слов в минуту у пациента с БАС. В 2025-м учёные продемонстрировали декодирование внутренней речи в реальном времени, хотя точность осталась нестабильной. Вклад Neuralink здесь именно в превращении лабораторных успехов в компактное беспроводное устройство для регулярного использования.

Маск называет целю «восстановление речи, но его амбиции идут дальше: он неоднократно предсказывал появление «концептуальной телепатии» — обмена мыслями без слов. Пока же имплант остаётся исследовательским инструментом с нерешёнными рисками: хирургические осложнения, долговременная стабильность электродов, надёжность батарей и главное — защита данных. Австралийская комиссия по правам человека ранее обнаружила, что 24 из 30 опрошенных потребительских нейротехнологических компаний потенциально могут продавать данные пользователей. Neuralink в это исследование не попала, но вопрос о приватности мозговой активности остаётся открытым.