Boeing 777-9 впервые поднялся в воздух ещё в 2020 году, но всё никак не долетит до авиакомпаний: сертификация затягивается из-за двигателей General Electric GE9X

Часть летных испытаний новейшего широкофюзеляжного Boeing 777-9 может быть перенесена на 2027 год. Причина — в двигателях GE9X: объем испытаний оказался больше первоначальных оценок. Об этом заявил генеральный директор Boeing Келли Ортберг на конференции Morgan Stanley Laguna.

Проблема связана с долговечностью промежуточного уплотнения в GE9X. Этот элемент участвует в распределении мощности между ступенями турбины. GE Aerospace предстоит провести дополнительные испытания и сертифицировать решение, которое должно устранить проблему.

Из-за этого задерживается и программа испытаний самого 777-9. Пока GE Aerospace не завершит сертификационный план по двигателю, Boeing не сможет получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на проведение испытаний ETOPS (проверка и допуск двухдвигательных самолетов к полетам на маршрутах, где до ближайшего запасного аэродрома лететь больше 60 минут). Для 777-9 эта сертификация имеет особое значение. Самолет оснащен двумя двигателями и предназначен для дальнемагистральных маршрутов, в том числе проходящих далеко от подходящих запасных аэродромов. Сертификация ETOPS определяет, насколько далеко такой самолет может удаляться от аэродромов по маршруту.

Дополнительные работы с GE9X уже заставили Boeing скорректировать производственные планы и графики поставок самолетов семейства 777X.

При этом компания пока не объявляла о новом официальном переносе коммерческого дебюта 777-9. Boeing по-прежнему рассчитывает передать первый серийный самолет заказчику в 2027 году. Однако Ортберг признал, что часть летных испытаний может продолжиться уже в следующем году. Это оставляет программе довольно небольшой запас по времени.

777-9 впервые поднялся в воздух еще в январе 2020 года. Изначально самолет должен был выйти на коммерческие маршруты значительно раньше, однако программа неоднократно сталкивалась с техническими проблемами и затягиванием сертификации. В итоге сроки сдвинулись на несколько лет, а теперь даже заявленный на 2027 год дебют может не состояться.