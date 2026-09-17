«Где моя термопаста?». Пользователь рассказал, что его Core i7-12700K три года работал без термопасты

Пользователь Reddit обнаружил, что его игровой компьютер с Intel Core i7-12700K около трех лет работал вообще без термопасты на процессоре. Ошибка сборки выяснилась только после того, как владелец решил разобраться с постоянно высокой температурой CPU. С момента покупки готовой системы ПК регулярно перегревался. Под нагрузкой Core i7-12700K быстро достигал 100 °C, однако система продолжала работать и использовалась в таком состоянии примерно три года.

Причина обнаружилась после демонтажа СЖО. На теплораспределительной крышке процессора и медном основании водоблока не оказалось никаких следов термопасты. При этом поверхности действительно соприкасались напрямую, поэтому часть тепла система все же отводила.

Этого хватало, чтобы компьютер не выходил из строя, но эффективность охлаждения была значительно ниже нормальной — процессор уходил в тротлинг. Это его и спасало.

К слову, это не единственный промах при сборке: владелец ПК уточнил, что вентиляторы радиатора СЖО были настроены на вдув воздуха внутрь корпуса.

Судя по всему, все ошибки первоначальной сборки уже устранены. Где именно пользователь купил готовый компьютер, не сообщается.