Китай хочет полностью отказаться от ТВ-приставок — все телевизоры станут умными

А так как Китай — основной мировой производитель телевизоров, то его примеру могут последовать и другие страны

В Китае разрабатывают национальные технические стандарты для «интегрированных телевизоров», которым не потребуется отдельная ТВ-приставка. Государственное управление радио и телевидения КНР совместно с Министерством промышленности и информатизации планирует перенести основные функции приставок непосредственно в аппаратную и программную платформу телевизоров.

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Идея заключается в том, чтобы избавиться от лишних устройств, кабелей и пультов. Такой телевизор сможет самостоятельно принимать прямые трансляции, ставить эфир на паузу и сдвигать его по времени, показывать пропущенные передачи и воспроизводить видео по запросу.

Основной принцип — «один телевизор и один пульт». После включения пользователь сможет сразу перейти к телеканалам, не включая отдельную приставку и не переключая источник сигнала. Также предусматривается поддержка контента в сверхвысоком разрешении и голосового управления.

Полностью отказаться от приставок сразу не получится. Миллионы уже установленных телевизоров не имеют необходимой аппаратной или программной поддержки и не смогут получить новые функции простым обновлением. Поэтому сначала технология будет распространяться преимущественно в новых моделях, а полный переход займет несколько лет по мере обновления парка телевизоров.

Изменения могут затронуть и зарубежные рынки. Китай является крупнейшим производителем телевизоров и ТВ-приставок, поэтому массовый переход на интегрированные решения способен подтолкнуть производителей к аналогичной концепции и в других странах.

В итоге отдельная ТВ-приставка, десятилетиями бывшая привычной частью домашней системы развлечений, может постепенно исчезнуть. По крайней мере там, где все необходимые функции сможет взять на себя сам телевизор.