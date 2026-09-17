Генетическая устойчивость к радиации может стать критерием для отбора космонавтов в России

В будущем при отборе участников межпланетных экспедиций в России могут учитывать генетически обусловленную устойчивость человека к радиации. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко на встрече со студентами московских вузов.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

«Главная проблема [полета к другим планетам] — это космическая радиация. На околоземной орбите нас защищает магнитное поле Земли, но при выходе за ее пределы человек подвергается высокому риску. <...> Кроме того, думаю, что в будущем будут отбирать участников экспедиций в том числе с учетом генной устойчивости к радиации», — сказал Олег Кононенко.

Сейчас специалисты рассматривают различные способы защиты космонавтов, в том числе специальные защитные оболочки для кораблей и самих людей. Однако создание достаточно эффективных технологий потребует времени. Именно поэтому, по оценке Кононенко, пилотируемые экспедиции к другим планетам в ближайшие десятилетия маловероятны.

В перспективе индивидуальная устойчивость организма к радиации может стать одним из дополнительных критериев при формировании экипажей. При этом Кононенко говорил именно о возможном подходе в будущем, а не о действующей программе отбора космонавтов Роскосмоса.