Умное кольцо, которое умеет вибрировать и воспринимает касания. Представлено Rogbid ZenRing

Компания Rogbid анонсировала умное кольцо ZenRing, которое, кроме прочего, выделяется наличием вибромотора. Кольцо таким образом умеет оповещать пользователя о различных событиях на сопряжённом смартфоне.

Более того, кольцо ещё и сенсорное. Управление посредством жестов позволяет выполнять ряд функций, хотя возможности и ограничены.

А ещё тут есть функция SOS. Для её активации нужно 10 раз определённым образом встряхнуть рукой, после чего смартфон заданному для таких случаев контакту.

Конечно, тут есть защита от воды (5ATM), а сам корпус выполнен из керамики и нержавеющей стали. Кольцо оснащено датчиком ЧСС, умеет отслеживать активность, следить за сном, определять уровень кислорода в крови и прочее.

Что касается автономности, компания говорит о четырёх-шести днях. Комплектный футляр сможет зарядить кольцо множество раз.

Новинка оценена в 130 долларов и пока доступна только в чёрном цвете.