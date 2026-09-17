Портативная консоль Sony PSP3 получит GPU производительностью почти до 7 TFLOPS, но разрешение рендеринга составит 540p

Ресурс GameGPU опубликовал характеристики портативной игровой консоли Sony PlayStation. Согласно их данным, устройство сейчас фигурирует под кодовым именем Project Canis, а называться вполне может PSP 3, но это лишь предположение.

Согласно их данным, сердцем приставки послужит чип, созданный AMD. Процессорная часть будет иметь четыре ядра Zen 6С и два ядра Zen 6LP. Напомним, согласно ранним данным, в рамках архитектуры Zen 6 у AMD появятся по-настоящему малые ядра LP.

Графическое ядро будет опираться на архитектуру RDNA 5 и получит 16 блоков CU. Сейчас 16 блоков CU содержат 1024 потоковых процессора. Столько, к примеру, у новенькой Radeon RX 9050, которая показывает производительность на между RX 6600 и RX 6650 XT. Однако есть утечки, говорящие о том, что у архитектуры RDNA 5 в одном блоке CU будет не 64, а 128 потоковых процессоров. То есть у PSP3 ядро может иметь 2048 п.п. Работать они будут на частотах 1,2 ГГц в портативном режиме и 1,65 ГГц в настольном при подключении к док-станции. Производительность якобы составит 4,91 и 6,75 TFLOPS, что как раз соответствует варианту со 128 п.п. в блоке CU. Впрочем, производительность в TFLOPS мало как связана с производительностью в играх.

Приставке также приписывают 24 ГБ памяти LPDDR5X со 192-битной шиной, а сам чип будет работать при TPD 15-25 Вт.

Рассчитана консоль якобы на рендеринг в разрешении 540р с апскейлингом до Full HD посредством PSSR 3. Напомним, утечки говорят, что консоль сможет запускать игры и с PS6, так что низкое родное разрешение рендеринга неудивительно. Кроме того, у приставки должен быть выделенный ИИ-блок как раз для того, чтобы работа апскейлера была более качественной.

Источник упоминает и генерацию кадров, но, напомним, технология хорошо работает только тогда, когда исходная производительность находится минимум у отметок 50-60 к/с.