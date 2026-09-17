В России разработают 98 новых материалов для производства чипов

Минпромторг России планирует направить 4,68 млрд рублей на разработку и запуск серийного производства отечественных материалов для микроэлектроники в 2026–2028 годах. К концу программы в стране рассчитывают создать 98 новых материалов для электронной промышленности. Об этом сообщает CNews со ссылкой на презентацию замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Сергея Грачева.

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Финансирование разделят на два направления. На опытно-конструкторские работы предусмотрено 1,6 млрд рублей в 2026 году, 970 млн — в 2027-м и 1,02 млрд — в 2028-м. Еще 660 млн, 300 млн и 130 млн рублей соответственно выделят в виде субсидий.

По оценке министерства, внедрение новых материалов должно принести бюджетный эффект в размере 5,29 млрд рублей и обеспечить создание 160 рабочих мест к 2028 году.

Количество отечественных материалов планируют увеличивать постепенно. Если в 2024 году было создано 34 позиции, а в 2025-м — 51, то к концу 2026 года их число должно вырасти до 69, а к 2028 году — до 98.

Уже в 2026 году ожидается запуск серийного производства 18 видов материалов, критически важных для микроэлектроники. Среди них — нейтронно-трансмутационно легированный монокристаллический кремний, фотошаблоны для проекционной и контактной литографии, структуры «кремний на изоляторе» и т.д. Помимо этого, еще 23 материала находятся в стадии разработки.

Эта инициатива является частью более масштабной программы развития электронного машиностроения. К 2030 году Россия рассчитывает заместить отечественными решениями около 70% используемых в микроэлектронике оборудования и материалов, а общий объем бюджетного финансирования программы превышает 240 млрд рублей.