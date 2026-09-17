Rocket Lab оспорила выбор NASA в пользу Blue Origin: запуск марсианского спутника связи теперь под угрозой срыва в 2028 году

Rocket Lab подала официальный протест в Счётную палату США на решение NASA выбрать Blue Origin для создания марсианского телекоммуникационного спутника.

Контракт стоимостью около $700 млн предполагает не только создание аппарата, но и его запуск, и последующую эксплуатацию на орбите Марса. В Rocket Lab назвали решение агентства «несоответствующим критериям, установленным Конгрессом», а проверку своего технического предложения — «карательной и непоследовательной».

Источник изображения: Blue Origin

Корень конфликта уходит в формулировки закона о дополнительном финансировании NASA, проведённого через Конгресс сенатором Тедом Крузом в 2025 году. В тексте было указано, что претендовать на контракт могут лишь компании, ранее получавшие финансирование на коммерческие исследования по доставке образцов с Марса и предложившие «отдельный, независимо запускаемый телекоммуникационный орбитальный аппарат для полноценной миссии по доставке образцов». Rocket Lab была уверена, что только она соответствует этому критерию «всецело», о чём и сообщала инвесторам летом 2025 года.

Однако NASA выбрало Blue Origin с платформой Blue Ring. Мотивы агентства пока неизвестны: итоговый документ с техническим обоснованием выбора до сих пор не опубликован — спустя почти 2 недели после объявления решения. Blue Origin, в свою очередь, предупредила, что протест Rocket Lab может задержать миссию, а стартовые окна к Марсу ограничены, и любая задержка ставит под удар своевременное развёртывание критической связной инфраструктуры.

Это первый случай, когда NASA использует контракт с фиксированной ценой на полный цикл — от создания аппарата до эксплуатации спутника у другой планеты.