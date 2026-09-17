«Нам не нужны новые законы»: глава Nvidia отверг призывы Anthropic замедлить гонку ИИ

Глава Nvidia Дженсен Хуанг выступил с жёсткой позицией на конференции Dreamforce: индустрии ИИ не нужны новые законы или регуляторы для обеспечения безопасности. Заявление прозвучало на той же сцене и в тот же день, когда глава Anthropic Дарио Амодеи призывал индустрию замедлиться и принять трёхступенчатый план согласованного замедления сильнейших ИИ-моделей.

«Безопасность превыше всего. Во многих отношениях это задача номер один. Однако безопасность — это инженерная проблема», — заявил Хуанг. По его словам, у компаний уже есть всё необходимое: тестовые среды, методологии проверки и рыночные стимулы. «Если вы создали продукт или сервис и не уверены в его функциональности, возможностях или безопасности — не выпускайте его. Задавайте себе темп, пока не будете уверены, что выпускаете то, что рынок оценит». Он назвал ложным противопоставление инноваций и безопасности: «Можно иметь и то, и другое одновременно».

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Позже в эфире CNBC Хуанг пошёл ещё дальше, назвав «совершенно ненужными» идеи о необходимости антимонопольных исключений для координации лабораторий в сфере безопасности. «У нас полно законов», — отрезал он, а предупреждения о том, что ИИ угрожает человечеству, отверг фразой «Мы не умрём в 2030 году». Это прямое несогласие с Амодеи, который в своём программном эссе написал, что юридические барьеры — в частности, антимонопольное законодательство США — мешают компаниям координировать усилия по безопасности без поддержки государства.

Бениофф, находящийся словно между двух огней — Salesforce активно работает и с Nvidia, и с Anthropic, — сравнил ситуацию с социальными сетями: «Многие компании пострадали из-за соцсетей. Мы не хотим, чтобы это повторилось в ИИ».