iFixit выпустили 18 руководств, описывающих ремонт и обслуживание Steam Machine

Авторы iFixit опубликовали почти два десятка различных руководств по ременту и обслуживанию консоли Valve Steam Machine.

Полный набор включает 18 руководств охватывающих как базовое техническое обслуживание, так и более сложные процедуры замены ряда компонентов. Напомним, новинка Valve позволяет заменить SSD и оперативную память, но не все процедуры одинаково просты.

В списке iFixit есть руководства по замене SSD, ОЗУ, блока питания, системной платы, набора портов и прочего, а также просто описания того, как разобрать устройство или, к примеру, почистить систему охлаждения.