Историческому запуску Starship Flight 14 помешала бюрократия

SpaceX скорректировала дату следующего испытательного полёта Starship. Ранее компания ориентировалась на 22 сентября 2026 года, однако теперь Flight 14 запланирован не ранее 28 сентября. При этом окончательные сроки по-прежнему зависят от получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Flight 14 должен стать первой попыткой вывести Starship на орбитальную траекторию. Ранее SpaceX сама сообщала о подготовке корабля к орбитальному испытанию, которое должно проверить работу системы во время полноценного полёта.

Главным внешним фактором остаётся лицензирование со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Для проведения такого испытательного запуска SpaceX необходимо получить соответствующее разрешение.

Ожидается, что корабль впервые выйдет на орбиту и дополнит группировку Starlink новыми аппаратами, но посадка снова ожидается в океане.

Ранее SpaceX выпустила новый фильм документального цикла о Starship, который компания называет «Священным Граалем ракетостроения» (The Holy Grail of Rocketry).