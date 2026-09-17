Meta* развернёт собственные ИИ-чипы MTIA 450 в дата-центрах в первой половине 2027 года

Meta* планирует начать установку собственного ИИ-чипа MTIA 450 в дата-центрах в первой половине 2027 года. Об этом 15 сентября сообщила Los Angeles Times со ссылкой на интервью с И Джун Сонгом, одним из руководителей инженерного направления Meta*. Чип под кодовым именем Arke уже тестируется, программа нацелена на сокращение энергопотребления и эксплуатационных расходов при работе ИИ-моделей.

В мартовской технической дорожной карте компания заявляла о разработке четырёх поколений кремния MTIA в ускоренном графике. MTIA 450 и MTIA 500 позиционируются прежде всего как чипы для инференса генеративного ИИ — при этом портфель внешних поставщиков ускорителей сохраняется.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Сентябрьский отчёт добавляет конкретные сроки: MTIA 450 должен попасть в дата-центры в первом полугодии 2027-го, следующее поколение MTIA 500 ожидается позже в том же году. При этом, источники не содержат ни посекундного сравнения производительности с универсальными ускорителями, ни независимо воспроизводимых оценок экономии энергии, задержек или зрелости программного стека.

Для инфраструктурных команд различие принципиально: дорожная карта продукта может быть чёткой, но операционная ценность будет определяться только после производственного тестирования на конкретных моделях, с конкретной памятью и сетевым профилем.