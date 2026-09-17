Intel готовит замену процессору Core i5-14600K, причём у новинки будет больше ядер

Компания Intel уже говорила, что сохранит сокет LGA 1700 до окончания кризиса памяти, и теперь стало известно, что как минимум для модели Core i5-14600K должна выйти замена.

Инсайдер Jaykihn говорит, что Intel выпустит замену для этого процессора, причём это будет действительно новый CPU, а не просто то же самое с повышенной на 100 МГц частотой и новым именем.

Если Core i5-14600K предлагает конфигурацию 6+8, то новый CPU предложит уже 8+8 ядер. Такая конфигурация не существует в настольном сегменте, хотя в мобильном есть Core i7-14650HX с таким же набором. Настольный Core i7-14700K, напомним, имеет уже 20 ядер в конфигурации 8+12.

Таким образом, если условный Core i5-14650K (название предположительное) предложит 16 ядер по той же цене, что и Core i5-14600K, это будет действительно неплохое улучшение для платформы.

Ранее уже сообщалось, что Intel собирается выпустить процессоры Raptor Lake Next, то есть обновить линейку Core 14-го поколения, но под новым именем и в ограниченном виде: новых моделей будет немного.

Инсайдер Jaykihn в своё время первым поделился тестами Core Ultra 9 285K и описал всю линейку Core Ultra 200S.