Доходность выше, чем у Bitcoin. ИИ-ускорители Nvidia B200 сейчас продаются дороже, чем на старте год назад

Ускорители для ИИ Nvidia B200 поколения Blackwell, несмотря на то, что им на смену уже пришли продуты нового поколения, не просто сохраняют цену — сейчас они дороже, чем были на старте.

Согласно данным Silicon Data, остаточная стоимость Nvidia B200 на сегодня составляет 158%. То есть сейчас эти ускорители на 58% дороже, чем были на старте всего около года назад. Таким образом, можно было купить эти решения на старте, заработать тем или иным способом и продать сейчас, заработав ещё и на этом.

Что касается более старых карт, H100 и A100, конечно, нельзя продать сегодня дороже, чем они покупались на выходе, однако они теряют цену заметно медленнее, чем предполагалось изначально.

Как можно видеть, H100 спустя четыре года после выхода потерял менее половины цены, а A100 хотя и опустился до 25% от изначальной цены, но и карте уже скоро семь лет.

Спрос на старые ИИ-ускорители остаётся высоким, так как новых доступных продуктов Nvidia вообще не производит. Собственно, она практически перестала выпускать какие-то ускорители, которые продаются отдельно. Новые продукты обычно представляют собой целый готовый сервер, стоящий миллионы долларов.