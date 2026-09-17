Samsung готовит большой апгрейд камер Galaxy S27 Ultra

Качество видео и качество съемки при слабом освещении должно значительно улучшится

Samsung разрабатывает для смартфонов серии Galaxy S27 новую систему обработки изображений, которая объединит нейросетевые алгоритмы и аппаратное ускорение. По данным инсайдера Schrödinger, технологии Neural Imaging и Visual Mapping появятся как минимум в Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Речь идет не просто о дополнительной постобработке уже сделанных фотографий. Samsung якобы создает единый программно-аппаратный конвейер, в котором нейросетевые алгоритмы смогут взаимодействовать с аппаратными средствами обработки изображения непосредственно во время съемки.

Отдельное внимание уделяется видео. Технология Visual Mapping должна анализировать информацию сразу из нескольких последовательных кадров и использовать полученные данные в процессе обработки. Таким образом, система сможет учитывать изменения сцены во времени вместо относительно независимой обработки каждого кадра.

По информации источника, Samsung сейчас ориентируется на следующие показатели относительно Galaxy S26 Ultra:

качество видео — улучшение до 50%;

качество съемки при слабом освещении — улучшение до 60%.

При этом речь идет о внутренних целевых показателях на стадии разработки, а не о гарантированных характеристиках серийных Galaxy S27.

Также уточняется, что новые технологии не станут эксклюзивом Galaxy S27 Ultra. Neural Imaging и Visual Mapping планируется использовать и в Galaxy S27 Pro. Ожидается, что новый конвейер обработки особенно заметно повлияет на видеосъемку, ночные фотографии, вычислительный зум и работу телефотокамер.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.