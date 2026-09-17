В Сети засветился первый ноутбук на непредставленном процессоре Intel Nova Lake

Процессоры Intel Nova Lake ожидаются теперь только в начале следующего года, но в Сети, похоже, уже засветился первый ноутбук с таким CPU.

HP EliteBook X G3i появился в базе SiSoftware. Напрямую там не указано, что процессор относится к будущему поколению. SiSoftware идентифицирует материнскую плату как HP 8FF4 , в то время как сам процессор отображается как Genuine Intel(R) 0000, что типично для инженерных образцов. Однако никаких других новых поколений для ноутбуков сейчас в разработке у компании быть не должно. Кроме того, сама модель ноутбука явно является преемницей текущей модели EliteBook X G2i на базе процессора Panther Lake.

ПО определяет наличие у процессора 20 ядер с частотой до 4,6 ГГц и 18 МБ кеш-памяти третьего уровня. При этом у процессора 4 МБ кеш-памяти второго уровня в четырёх блоках, а у текущих Panther Lake кеш-память L2 объединена по 2,5 МБ, что даёт ещё один намёк на новое поколение.