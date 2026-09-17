Серверные процессоры Apple Baltra могут получит поддержку Nvidia NVLink Fusion

Процессоры Apple Baltra, которые компания разрабатывает для собственных серверов, создаются совместно с Broadcom, а теперь сообщается, что купертинский гигант рассматривает возможность использования технологии Nvidia NVLink Fusion при создании этих процессоров.

Напомним, интерфейс NVLink Fusion в этом случае может помочь объединять сторонние компоненты с продуктами самой Nvidia. Собственно, для этих целей Nvidia и открыла доступ к NVLink Fusion сторонним компаниям весной этого года. До этого это была исключительно внутренняя разработка компании для собственных нужд.

При этом, вполне вероятно, что желание Apple использовать NVLink Fusion говорит о том, что и сама Apple намерена в дальнейшем продавать свои процессоры или стойки на их основе другим компаниям, а NVLink Fusion в этом случае нужен, чтобы эти самые другие компании могли использовать решение Apple совместно с ускорителями Nvidia.

Согласно имеющимся данным, Baltra создаётся на архитектурах, которые будут лежать в основе чипов линейки M8, а выпускаться будет на TSMC по нормам 3 нм.