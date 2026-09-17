Теперь ИИ-агентам доверили самим вести бизнес: Andon Labs запустила Pion. Пока что проекты остаются убыточными

Человек задаёт стратегию, а Andonos распределяет задачи между другими моделями с доступом к терминалу, почте, телефону, браузеру и банковским счетам

Andon Labs представила платформу Pion, в которой длительно работающие ИИ-агенты самостоятельно ведут бизнес. Пользователь может вмешиваться на любом уровне, но достаточно задать общее направление, после чего агенты продолжают работу без постоянного контроля человека.

Управление происходит через Andonos — отдельного агента, который следит за выполнением задач и поддерживает заданное направление. Через него пользователь получает обновления о происходящем, не взаимодействуя напрямую с остальными агентами.

Источник изображения: Andon Labs

Для работы Pion предоставляет набор инструментов, необходимых для ведения бизнеса: защищённый терминал, электронную почту, телефонную связь, браузер и банковские операции. Система также включает другие инструменты, которые Andon Labs считает необходимыми для самостоятельной работы агентов.

По данным компании, Pion больше года дорабатывался внутри Andon Labs. На платформе уже работают торговые автоматы компании, магазин Andon Market, кафе Andon Cafe и радиостанции. Компания не скрывает, что агенты пока ошибаются: работающие на Pion проекты остаются убыточными.

Pion доступен в режиме предварительного просмотра по списку ожидания. Для части команд Andon Labs также предлагает гранты на тестирование платформы.