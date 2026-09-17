Около 40% смартфонов с российскими SIM-картами готовы к 5G — МТС

Около 40% смартфонов с активными российскими SIM-картами технически поддерживают работу в сетях 5G на частотах, которые могут использоваться в России. Об этом рассказали в МТС, пишет ТАСС.

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Речь идет о диапазонах n1 и n79. Последний охватывает частоты 4,63–4,99 ГГц, выделенные российским операторам для развития сетей пятого поколения.

При этом наличие 5G в характеристиках смартфона еще не гарантирует его совместимость с будущими российскими сетями. Устройство должно поддерживать нужные диапазоны, а соответствующие функции не должны быть отключены производителем на программном уровне.

Это хорошо видно по ассортименту самих операторов. В интернет-магазине МТС продается около 1,8 тыс. новых смартфонов, но поддержка 5G именно в России заявлена лишь примерно для 80–90 моделей. Если не учитывать региональные ограничения и смотреть только на наличие 5G в характеристиках, таких устройств почти 800.

Похожая ситуация наблюдается и у других операторов. У «Мегафона» 5G поддерживают более 520 из примерно 940 представленных смартфонов, у «Билайна» — 343 из примерно 570, а на площадке Т2 — около 480 моделей из почти 3 тыс. При этом операторы не всегда отдельно указывают, работают ли эти устройства с российскими частотами.

В Т2 отмечают, что поддержка 5G встречается даже во многих недорогих китайских смартфонах. В качестве примера компания приводит устройства Xiaomi и считает, что популярность китайских брендов среди молодой аудитории будет способствовать дальнейшему росту числа смартфонов, готовых к работе в сетях пятого поколения.

При этом разные исследования дают разные оценки. Ранее ИТ-компания Vigo подсчитала, что примерно четверть используемых в России Android-смартфонов технически готова к 5G. Потенциальная доля может вырасти до 31%, если производители включат необходимые функции на моделях, где они сейчас заблокированы программно.

Получается, что у значительной части смартфонов российских пользователей уже есть необходимая аппаратная база для 5G. Однако одного наличия соответствующего модема недостаточно: устройство должно поддерживать нужные российские диапазоны, а производитель — разрешить работу этих частот на программном уровне.