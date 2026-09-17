Энергия для всего человечества на 50 тысяч лет: американский стартап хочет добывать уран прямо из морской воды

Американский стартап Fluxnium разрабатывает технологию извлечения растворенного урана непосредственно из морской воды. Компания рассчитывает превратить океан в новый источник сырья для атомной энергетики на фоне планов США утроить мощности АЭС к 2050 году и растущего спроса на электричество со стороны дата-центров искусственного интеллекта.

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Fluxnium привлекла $7 млн инвестиций. Раунд возглавил фонд Congruent Ventures, к нему также присоединились Active Impact Investments и энергетическая компания Constellation Energy. В основе разработки лежат технологии, лицензированные у лабораторий Министерства энергетики США.

По оценке Fluxnium, в морской воде растворено более 4 млрд тонн урана. Основатель компании Джефф Грин утверждает, что это примерно в тысячу раз больше известных запасов в традиционных месторождениях. Теоретически такого количества урана может хватить для удовлетворения мирового спроса примерно на 50 тыс. лет.

Главная проблема заключается в крайне низкой концентрации урана в морской воде. Из-за этого его извлечение долгое время оставалось слишком дорогим. В лабораторных испытаниях подобных технологий себестоимость превышала $200 за фунт — более чем вдвое выше актуальных цен западных поставщиков урана.

Fluxnium пытается решить эту проблему с помощью специальных полимерных волокон, которые связывают растворенный в воде уран. Из них формируют длинные плетеные конструкции и подвешивают их к морским буям, примерно по принципу ферм для выращивания водорослей.

Волокна проводят в океане от 30 до 60 дней, после чего их доставляют на берег. Накопленный уран извлекают и очищают, получая концентрат оксида урана, который используется на следующих этапах производства ядерного топлива. После обработки полимерные конструкции можно использовать повторно.

Одно из ключевых улучшений Fluxnium связано с увеличением площади поверхности волокон. Чем больше морской воды контактирует с материалом, тем больше урана он способен собрать за один цикл. Стартап рассчитывает за счет этого снизить себестоимость до уровня, при котором морская добыча сможет конкурировать с традиционными урановыми шахтами.

Однако до промышленного применения технологии еще далеко. Fluxnium придется учитывать стоимость производства специального полимера, установки конструкций в открытом море, их обслуживания и последующей переработки собранного материала. Главная задача компании — доказать, что весь этот процесс окажется экономически выгодным в больших масштабах.

Интерес США к технологии связан в том числе с зависимостью атомной энергетики от зарубежных поставок урана. Дополнительный спрос может создать расширение атомной генерации и строительство новых электростанций для питания крупных ИИ-дата-центров. По данным Управления энергетической информации США, за последние пять лет стоимость уранового концентрата выросла примерно на 75%.