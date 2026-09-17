Полиция Германии читает WhatsApp*, Signal и Telegram без взлома шифрования
Правоохранители просто «клонируют» аккаунты в мессенджерах
Правоохранительные органы Германии используют метод «клонирования аккаунтов», который позволяет получать доступ к переписке пользователей WhatsApp, Signal и Telegram. Об этом сообщил Netzpolitik со ссылкой на секретный документ Таможенного криминального управления Германии (ZKA), для этого правоохранителям не требуется взламывать сквозное шифрование мессенджеров.
Метод основан на обычной функции подключения дополнительных устройств. Следователи авторизуют подконтрольный полиции компьютер в аккаунте подозреваемого так же, как пользователь подключает WhatsApp Web или Signal Desktop. После этого компьютер становится доверенным устройством и получает уже расшифрованные сообщения.
Чтобы подключить новое устройство, обычно требуется подтвердить его с помощью QR-кода или специального кода. Получить такой доступ полиция может, например, имея физический доступ к смартфону подозреваемого, перехватив код или используя социальную инженерию.
В одном из случаев, описанных Netzpolitik, супруги добровольно передали полиции свои смартфоны, чтобы показать переписку с дочерью. По данным издания, правоохранители воспользовались доступом к устройству, подключили WhatsApp Web на служебном компьютере и затем продолжили получать новые сообщения.
При этом само сквозное шифрование не взламывается. Сообщения расшифровываются непосредственно на авторизованном компьютере, который фактически становится еще одним устройством владельца аккаунта. В некоторых случаях вместе с новыми сообщениями может синхронизироваться и часть старой переписки. Немецкие спецслужбы указывали, что после подключения к Signal теоретически можно получить сообщения примерно за предыдущие 45 дней.
Испытания технологии начались в конце 2023 года и, согласно документам, показали «значительные успехи» при расследовании тяжких и организованных преступлений. С 1 августа 2025 года метод стал постоянным ИТ-инструментом. Для его применения требуются специально обученные сотрудники, а каждый запрос должен получить одобрение руководства подразделения и ответственного прокурора.
При этом законность такого наблюдения остается спорной. Ранее ZKA рассматривало «клонирование аккаунтов» как обычное наблюдение за телекоммуникациями. Однако в январе 2026 года Федеральный верховный суд Германии постановил, что скрытое подключение к аккаунту Telegram относится к более серьезной форме наблюдения — «наблюдению у источника», для которой предусмотрены дополнительные правовые гарантии.
Есть и техническая проблема: после подключения устройство может получить больше информации, чем предусмотрено конкретным разрешением. Например, мессенджер способен синхронизировать старую переписку и контакты, а в некоторых случаях авторизованное устройство может отправлять сообщения от имени владельца аккаунта. При этом немецкое законодательство требует ограничивать получение данных рамками разрешения и не допускать изменения информации в контролируемой системе.
* принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Комментарии