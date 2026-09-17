Полиция Германии читает WhatsApp*, Signal и Telegram без взлома шифрования

Правоохранительные органы Германии используют метод «клонирования аккаунтов», который позволяет получать доступ к переписке пользователей WhatsApp, Signal и Telegram. Об этом сообщил Netzpolitik со ссылкой на секретный документ Таможенного криминального управления Германии (ZKA), для этого правоохранителям не требуется взламывать сквозное шифрование мессенджеров.

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Метод основан на обычной функции подключения дополнительных устройств. Следователи авторизуют подконтрольный полиции компьютер в аккаунте подозреваемого так же, как пользователь подключает WhatsApp Web или Signal Desktop. После этого компьютер становится доверенным устройством и получает уже расшифрованные сообщения.

Чтобы подключить новое устройство, обычно требуется подтвердить его с помощью QR-кода или специального кода. Получить такой доступ полиция может, например, имея физический доступ к смартфону подозреваемого, перехватив код или используя социальную инженерию.

В одном из случаев, описанных Netzpolitik, супруги добровольно передали полиции свои смартфоны, чтобы показать переписку с дочерью. По данным издания, правоохранители воспользовались доступом к устройству, подключили WhatsApp Web на служебном компьютере и затем продолжили получать новые сообщения.

При этом само сквозное шифрование не взламывается. Сообщения расшифровываются непосредственно на авторизованном компьютере, который фактически становится еще одним устройством владельца аккаунта. В некоторых случаях вместе с новыми сообщениями может синхронизироваться и часть старой переписки. Немецкие спецслужбы указывали, что после подключения к Signal теоретически можно получить сообщения примерно за предыдущие 45 дней.

Испытания технологии начались в конце 2023 года и, согласно документам, показали «значительные успехи» при расследовании тяжких и организованных преступлений. С 1 августа 2025 года метод стал постоянным ИТ-инструментом. Для его применения требуются специально обученные сотрудники, а каждый запрос должен получить одобрение руководства подразделения и ответственного прокурора.

При этом законность такого наблюдения остается спорной. Ранее ZKA рассматривало «клонирование аккаунтов» как обычное наблюдение за телекоммуникациями. Однако в январе 2026 года Федеральный верховный суд Германии постановил, что скрытое подключение к аккаунту Telegram относится к более серьезной форме наблюдения — «наблюдению у источника», для которой предусмотрены дополнительные правовые гарантии.

Есть и техническая проблема: после подключения устройство может получить больше информации, чем предусмотрено конкретным разрешением. Например, мессенджер способен синхронизировать старую переписку и контакты, а в некоторых случаях авторизованное устройство может отправлять сообщения от имени владельца аккаунта. При этом немецкое законодательство требует ограничивать получение данных рамками разрешения и не допускать изменения информации в контролируемой системе.

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